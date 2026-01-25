Неинвазивный пренатальный тест включили в программу бесплатной медпомощи

С 2026 года в России беременные женщины смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) по полису ОМС. Соответствующая норма закреплена в обновленной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, с которой ознакомился ТАСС.
Данный вид тестирования, направленный на выявление у плода синдромов Дауна, Эдвардса, Патау и других хромосомных патологий, ранее был доступен преимущественно на платной основе.
В Минздраве ранее объясняли, что НИПТ по ОМС смогут сдать беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Этот безопасный метод требует лишь забора венозной крови у матери для анализа внеклеточной ДНК плода. Ранее в отдельных регионах, включая Москву, уже запускались пилотные проекты по бесплатному проведению НИПТ для женщин из группы риска, передает ТАСС.
В Общественной палате РФ предложили поднять сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Сейчас его размер составляет 12 тысяч рублей, а с момента его введения выплату поднимали лишь на одну тысячу рублей. Что такое родовой сертификат, кто может его получить и возможно ли повышение его суммы — в материале «Вечерней Москвы».