Врач рассказала, как распознать обморожение и не сделать хуже в первые минуты

Ранее дерматолог Александра Филёва рассказала Life.ru, что зуд, покраснение и волдыри на морозе могут быть не обморожением, а холодовой аллергией. Симптомы появляются резко, сразу после выхода на улицу, и могут напоминать крапивницу или контактный дерматит. Специалист рекомендовала при первых проявлениях сразу зайти в тёплое помещение, избегать резкого согревания и при необходимости обращаться к врачу для назначения антигистаминных препаратов или специальных мазей.