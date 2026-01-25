Врач рассказала, как распознать обморожение и не сделать хуже в первые минуты

Первая степень обморожения начинается с покраснения, которое затем проявляется бледностью кожи, ощущением покалывания, онемения, возможным зудом. Кожа на ощупь холодная, но эластичная. После согревания появляется покраснение, отёк, возможны болезненность и чувство жжения. Эти симптомы требуют немедленного вмешательства: даже лёгкое обморожение без помощи может прогрессировать до более глубоких повреждений.
Светлана Гузь.
Врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
По словам врача, при оказании первой помощи главное — прекратить воздействие холода. Пострадавшего необходимо укрыть, переместить в тёплое помещение или хотя бы в защищённое от ветра место, снять мокрую одежду и обувь. Согревать поражённые участки нужно постепенно, используя тепло собственного тела или тёплую воду 30−35 °C с постепенным повышением до 37−40 °C в течение 20−30 минут. Важно обеспечить общее согревание и дать тёплое питьё без кофеина и алкоголя. Нельзя использовать прямой источник тепла (грелку, фен, батарею): из-за снижения чувствительности легко получить термический ожог.
«Категорически запрещено растирать обмороженные участки снегом — это травмирует ткани и увеличивает риск инфицирования. Также недопустимо употребление алкоголя — он создаёт ложное ощущение тепла, расширяет сосуды, ускоряя теплоотдачу и усугубляя переохлаждение.», — предупредила эксперт.
Специалист добавила, что нельзя вскрывать пузыри, наносить масла, жиры или спирт, а также позволять ходить на обмороженных ногах до оказания помощи. Собеседница Life.ru подчеркнула, что даже при лёгкой степени обморожения необходимо наблюдать пострадавшего минимум 24 часа, поскольку некоторые симптомы проявляются с задержкой.
«В любых случаях обращайтесь в медицинское учреждение или вызывайте медицинскую помощь», — заключила врач.
Ранее дерматолог Александра Филёва рассказала Life.ru, что зуд, покраснение и волдыри на морозе могут быть не обморожением, а холодовой аллергией. Симптомы появляются резко, сразу после выхода на улицу, и могут напоминать крапивницу или контактный дерматит. Специалист рекомендовала при первых проявлениях сразу зайти в тёплое помещение, избегать резкого согревания и при необходимости обращаться к врачу для назначения антигистаминных препаратов или специальных мазей.
