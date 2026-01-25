В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ за весь период проведения специальной военной операции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе, предположительно, ракетами HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.
