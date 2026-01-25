В стамбульском районе Шишли найдено обезглавленное тело гражданки Узбекистана

Ранее в Севастополе было возбуждено уголовное дело против 27-летней крымчанки, два раза ударившей ножом своего любимого. По данным ведомства, пара поужинала и немного выпила, после чего ненадолго задумалась о глажке. Девушка внезапно поручила 45-летнему сожителю погладить себе рубашку самостоятельно, на что получила отказ и схватилась за нож. Ей грозит до двух лет лишения свободы по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.