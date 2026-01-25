В стамбульском районе Шишли найдено обезглавленное тело гражданки Узбекистана

«В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы», — сообщил новостной портал.
Полиция немедленно оцепила место происшествия и подключила к расследованию специалистов управления по расследованию убийств. Личность погибшей была установлена по отпечаткам пальцев. Ею оказалась 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова. В настоящее время следственные органы Турции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску виновных в этом жестоком преступлении.
Ранее в Севастополе было возбуждено уголовное дело против 27-летней крымчанки, два раза ударившей ножом своего любимого. По данным ведомства, пара поужинала и немного выпила, после чего ненадолго задумалась о глажке. Девушка внезапно поручила 45-летнему сожителю погладить себе рубашку самостоятельно, на что получила отказ и схватилась за нож. Ей грозит до двух лет лишения свободы по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.