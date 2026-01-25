Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения

«При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате», — сказал РИА Новости Панеш.
Депутат отметил, что со следующего месяца после месяца увольнения Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше