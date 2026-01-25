Ричмонд
Депутат Госдумы рассказал, как назначается пенсия после увольнения

РИА Новости: соцфонд назначает повышенную выплату после увольнения пенсионера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии со следующего месяца после увольнения пенсионера, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

«При увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате», — сказал РИА Новости Панеш.

Депутат отметил, что со следующего месяца после месяца увольнения Соцфонд назначает повышенную сумму пенсии.

