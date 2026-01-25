На Камчатку из Москвы самолетом доставили спецтехнику для расчистки снега

Напомним, по данным Камчатгидромета, объем осадков на полуострове за 1,5 месяца превысил 4,5 месячные нормы. Высота снежного покрова в городе достигла 170 см, а в отдельных районах — 2,5 метра. Жители же сообщают о сугробах до 5 метров. Такого регион не видел с начала 1970-х.