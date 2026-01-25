На Камчатку из Москвы самолетом доставили спецтехнику для расчистки снега

На Камчатку прибыла новая партия спецтехники из Москвы для спасения региона от последствий аномального снегопада. Ее доставили военным самолетом Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
«Рейсом доставлены комбинированная дорожная машина и два экскаватора, — уточнил глава региона. — Техника передана региону на безвозмездной основе и пополнит наш автопарк».
По его словам, спецтехнику выведут на работы по расчистке снега в ближайшее время. Солодов также поблагодарил правительство российской столицы и лично ее мэра Сергея Собянина.
Губернатор добавил, что это не последняя партия снегоуборочной техники. Новые единицы будут доставлены бортом МЧС и морским судном.
Фото: телеграм-канал Владимира Солодова.
Как ранее писал сайт «КП-Дальний Восток», Владимир Солодов обратился к российскому правительству за помощью в ликвидации последствий циклонов, которые обрушились на регион. Причиной такого решения стали катастрофические последствия аномальных снегопадов, с которыми местные власти уже не могут справиться самостоятельно.
Напомним, по данным Камчатгидромета, объем осадков на полуострове за 1,5 месяца превысил 4,5 месячные нормы. Высота снежного покрова в городе достигла 170 см, а в отдельных районах — 2,5 метра. Жители же сообщают о сугробах до 5 метров. Такого регион не видел с начала 1970-х.