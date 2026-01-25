Ричмонд
Кондитер назвала правила, которые уберегут от отравления съедобным букетом

Съедобные букеты могут стать небезопасным подарком, если при их создании были нарушены санитарные нормы или использованы некачественные продукты. Основные рекомендации по выбору безопасной сладкой композиции в разговоре с Life.ru перечислила шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева.

Источник: Life.ru

Внимательно изучите состав и срок годности. Наше здоровье напрямую зависит от качества используемых ингредиентов, правил их обработки и хранения. Фрукты, ягоды, шоколад, орехи и другие продукты, включённые в букет, должны быть свежими, тщательно вымытыми и, при необходимости, обработанными таким образом, чтобы исключить риск загрязнения микроорганизмами. Важно учитывать индивидуальные особенности человека, которому предназначен подарок: наличие аллергий на орехи, цитрусовые, шоколад или мёд может сделать даже красивый и качественный букет опасным.

Инга Беляева.

Шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа.

Не менее важно соблюдение санитарных условий при сборке и транспортировке букета. Если продукты долго находятся при комнатной температуре, особенно в жаркое время года, они могут начать портиться, что создаёт риск пищевых отравлений. Также стоит обратить внимание на срок хранения и способ подачи: свежие ягоды и фрукты лучше съедать в день получения, а шоколад и орехи могут храниться дольше, но при этом должны быть защищены от влаги и прямого солнца.

«Съедобный букет может быть полностью безопасным и доставлять радость только при правильном выборе ингредиентов, внимательном отношении к срокам годности и соблюдении базовых санитарных правил. Такой подарок сочетает эстетику и пользу, но важно помнить, что красота композиции не заменяет заботу о здоровье, и ответственность за её безопасное употребление лежит как на создателе букета, так и на получателе», — отмечает эксперт.

Ранее нутрициолог объяснила, как питаться правильно и не слить весь бюджет на еду. Эксперт рекомендовала обращать внимание на сезонные овощи и фрукты. По её словам, сторонникам здорового образа жизни совершенно не обязательно тратиться на распиаренные ягоды Годжи, которые можно заменить на смородину.

