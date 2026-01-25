Кондитер назвала правила, которые уберегут от отравления съедобным букетом

Внимательно изучите состав и срок годности. Наше здоровье напрямую зависит от качества используемых ингредиентов, правил их обработки и хранения. Фрукты, ягоды, шоколад, орехи и другие продукты, включённые в букет, должны быть свежими, тщательно вымытыми и, при необходимости, обработанными таким образом, чтобы исключить риск загрязнения микроорганизмами. Важно учитывать индивидуальные особенности человека, которому предназначен подарок: наличие аллергий на орехи, цитрусовые, шоколад или мёд может сделать даже красивый и качественный букет опасным.
Инга Беляева.
Шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа.
Не менее важно соблюдение санитарных условий при сборке и транспортировке букета. Если продукты долго находятся при комнатной температуре, особенно в жаркое время года, они могут начать портиться, что создаёт риск пищевых отравлений. Также стоит обратить внимание на срок хранения и способ подачи: свежие ягоды и фрукты лучше съедать в день получения, а шоколад и орехи могут храниться дольше, но при этом должны быть защищены от влаги и прямого солнца.
«Съедобный букет может быть полностью безопасным и доставлять радость только при правильном выборе ингредиентов, внимательном отношении к срокам годности и соблюдении базовых санитарных правил. Такой подарок сочетает эстетику и пользу, но важно помнить, что красота композиции не заменяет заботу о здоровье, и ответственность за её безопасное употребление лежит как на создателе букета, так и на получателе», — отмечает эксперт.
Ранее нутрициолог объяснила, как питаться правильно и не слить весь бюджет на еду. Эксперт рекомендовала обращать внимание на сезонные овощи и фрукты. По её словам, сторонникам здорового образа жизни совершенно не обязательно тратиться на распиаренные ягоды Годжи, которые можно заменить на смородину.
То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.