«Организаторов — в тюрьму»: Милонов раскритиковал новый тренд «денежные ворота»

— Понятно, что слабоумным быть у нас в стране возможно, только на учет главное вовремя встать… И так у людей мозгов нет, раз они на такое пошли, а они еще и издеваются над ними и видео снимают. Что ж, пациентов этих ворот ада — в дурку, организаторов — в тюрьму, — заключил он в разговоре с «Газетой.Ru».