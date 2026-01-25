«Организаторов — в тюрьму»: Милонов раскритиковал новый тренд «денежные ворота»

Новый тренд для заработка под названием «денежные ворота», в ходе которого участнику бьют пачкой денег по промежности, вызвал резкую критику депутатов Госдумы. Парламентарии назвали эту практику циничным издевательством и потребовали наказать ее организаторов.
Депутат Виталий Милонов, раскритиковавший модную тенденцию, заявил, что организаторы пользуются состоянием людей, нуждающихся в медицинской помощи.
— Понятно, что слабоумным быть у нас в стране возможно, только на учет главное вовремя встать… И так у людей мозгов нет, раз они на такое пошли, а они еще и издеваются над ними и видео снимают. Что ж, пациентов этих ворот ада — в дурку, организаторов — в тюрьму, — заключил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в свою очередь посоветовал гражданам не тратить средства на сомнительные тренинги. Он отметил, что деньги и время лучше инвестировать в спорт или официальное обучение, которые принесут реальную пользу без каких-либо ритуалов.
