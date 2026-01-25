Ричмонд
«Последний раз виделись на похоронах Золотовицкого»: смерть режиссера Олейникова шокировала друзей

Кончина режиссера Александра Олейникова стала для многих настоящим ударом, в том числе для актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой. В своих воспоминаниях она ласково назвала Олейникова «наш Олень».

Медики не смогли спасти Александр Олейникова.

«Это те новости, от которых теряешь слух. Саша Олейников, наш Олень. Последний раз мы виделись на похоронах (актера — прим. URA.RU) Игоря Золотовицкого — не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и все меньше в ней становится самых близких», — написала Стриженова в своем telegram-канале.

Олейников умер по пути в больницу после того, как ему стало плохо возле столичного бара «Менделеев». Друг режиссера вызвал скорую, но медикам не удалось реанимировать пациента. Олейников ушел на 61-м году жизни.