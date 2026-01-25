«Последний раз виделись на похоронах Золотовицкого»: смерть режиссера Олейникова шокировала друзей

«Это те новости, от которых теряешь слух. Саша Олейников, наш Олень. Последний раз мы виделись на похоронах (актера — прим. URA.RU) Игоря Золотовицкого — не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и все меньше в ней становится самых близких», — написала Стриженова в своем telegram-канале.