«Последний раз виделись на похоронах Золотовицкого»: смерть режиссера Олейникова шокировала друзей

Медики не смогли спасти Александр Олейникова.
Кончина режиссера Александра Олейникова стала для многих настоящим ударом, в том числе для актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой. В своих воспоминаниях она ласково назвала Олейникова «наш Олень».
«Это те новости, от которых теряешь слух. Саша Олейников, наш Олень. Последний раз мы виделись на похоронах (актера — прим. URA.RU) Игоря Золотовицкого — не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и все меньше в ней становится самых близких», — написала Стриженова в своем telegram-канале.
Олейников умер по пути в больницу после того, как ему стало плохо возле столичного бара «Менделеев». Друг режиссера вызвал скорую, но медикам не удалось реанимировать пациента. Олейников ушел на 61-м году жизни.