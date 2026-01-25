Глава Владивостока поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков опубликовал поздравление с Татьяниным днем или Днем российского студенчества. По его словам, в последние годы Владивосток «становится центром притяжения молодежи» на Дальнем Востоке.
Сегодня в Приморье реализуется много программ поддержки активных студентов. Существуют гранты от городской администрации для тех ребят, которые первую сессию в вузах сдали на отличные оценки. Поощрения получают таланты в различных сферах — от спорта и культуры, до науки и творчества.
«Студенты вносят значимый вклад в развитие городской среды, предлагают новые идеи и участвуют в важных социальных проектах», — пишет глава города.
Также глава Владивостока отметил, что годы учебы — важное и памятное время для всех. В эти годы ребята не только получают знания, но и закладывают на годы вперед своё видение жизненных ориентиров.
«Желаю студентам уверенности в своих силах, вдохновения, ярких открытий и веры в выбранный путь», — говорит Константин Шестаков.