Глава Владивостока поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Сегодня в Приморье реализуется много программ поддержки активных студентов. Существуют гранты от городской администрации для тех ребят, которые первую сессию в вузах сдали на отличные оценки. Поощрения получают таланты в различных сферах — от спорта и культуры, до науки и творчества.