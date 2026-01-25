Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Долиной нашли еще один способ заработка

Народная артистка России Лариса Долина продолжает активно выступать в Театре на Таганке и зарабатывает около 100 тысяч рублей за каждый выход на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, певица играет в спектаклях «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и выходит на сцену в среднем от двух до четырех раз в месяц.

Долина играет в спектаклях «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Народная артистка России Лариса Долина продолжает активно выступать в Театре на Таганке и зарабатывает около 100 тысяч рублей за каждый выход на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, певица играет в спектаклях «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и выходит на сцену в среднем от двух до четырех раз в месяц.

«В зависимости от концертного графика Долина играет в среднем четыре или две постановки в месяц. Это, по меркам звезд, небольшие деньги, в среднем — по 100 тысяч рублей за одно представление», — говорится в материале.

По информации газеты, помимо работы на таганской сцене Долина дает сольные концерты в московских ресторанах, готовится к мини-туру по центральным регионам России, запланированному на март, а также продолжает преподавать в вузе и руководить собственной Музыкальной академией.

Ранее было отменено открытие джаз-клуба Jazz Land, который певица создает как собственную площадку. Причиной отказа от запуска называют финансовые трудности, возникшие у артистки после истории с квартирой в Хамовниках, пишет «Царьград». 19 января судебные приставы принудительно выселили актрису бывшей квартиры. В присутствии понятых и полиции ключи от недвижимости получила адвокат Полины Лурье.