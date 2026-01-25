У Долиной нашли еще один способ заработка

Народная артистка России Лариса Долина продолжает активно выступать в Театре на Таганке и зарабатывает около 100 тысяч рублей за каждый выход на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, певица играет в спектаклях «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и выходит на сцену в среднем от двух до четырех раз в месяц.