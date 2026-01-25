«Проклятый дворец» в Венеции снова выставили на продажу за 20 миллионов евро

Знаменитое венецианское палаццо Ка’Дарио на берегу Гранд-канала вновь выставили на продажу, историки надеются, что на этот раз легенда о его «проклятии» не отпугнет покупателей. Об этом сообщило издание The Guardian.
По данным издания, цена архитектурной жемчужины XV века с девятью спальнями и фресками составляет 20 миллионов евро.
Несмотря на недавнюю реставрацию, особняк много лет пустует из-за мрачной славы, связанной с чередой несчастий его владельцев с 1970-х годов. Согласно легенде, как минимум семь человек, связанных с домом, погибли при трагических обстоятельствах или разорились.
Венецианский историк Давиде Бузато пояснил, что такие истории — часть местного фольклора.
— Венецианцы обожают рассказывать такие истории и часто их преувеличивают. Рассказчики берут несколько реальных фактов и раздувают их до масштабов трагедии, — отметил историк.
Историки и агенты по недвижимости напомнили, что сотни людей, включая первого владельца, благополучно жили в палаццо до глубокой старости. Сейчас объект пытаются продать как элитную историческую резиденцию, минуя репутацию «дворца с привидениями», говорится в сообщении.
