«Проклятый дворец» в Венеции снова выставили на продажу за 20 миллионов евро

На каждом доме и человеке отпечатываются невидимые следы событий и эмоций. Иногда мы ощущаем это как непонятную тяжесть: воздух словно густеет, мысли путаются, настроение падает без видимой причины. Как древние практики и современные методы помогают очистить себя и свой дом от тяжелой энергетики, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс, эзотерик, ясновидящая и шаманка Аделина Панина.