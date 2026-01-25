Дефицит вакцин мог спровоцировать вспышку чумы среди собак в Приморье — врач

Вирус чумы среди собак активно регистрируется в Приморье. Особенно ситуация обострилась минувшим летом, когда вспышка болезни приняла неожиданный оборот. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia руководитель ветеринарного центра во Владивостоке и инициатор программы «Банк крови» для животных Анжелика Грищенко, причина может быть связана с дефицитом вакцин.
«В последние пару лет в Приморье фиксируется чума среди собак. Летом прям эпидемия была. Это очень опасное заболевание. До этого времени его здесь не было очень много лет. Опять же, возможно это связано с дефицитом вакцин, потому что сейчас их приходится доставать с большим трудом периодически», — предположила врач.
Напомним, минувшим летом местные СМИ всколыхнула история о щенках, брошенных на улице, у которых впоследствии был диагностирован вирус чумы плотоядных. Их подобрала местная жительница, которая попыталась спасти. Как сложилась судьба «найденышей» — неизвестно, но сам факт появления заражённых животных громко напомнил о присутствии вируса в регионе.
По словам специалиста Анжелики Грищенко, болезнь может протекать в различных формах — как кишечной, так и респираторной. В первом случае у животного наблюдаются рвота, диарея, отказ от еды и сильное обезвоживание; во втором — ринит, конъюнктивит и даже бронхопневмония. Особую тревогу вызывает то, что вирус не имеет специфической терапии. Лечение в обоих случаях носит исключительно симптоматический и поддерживающий характер, что делает эту инфекцию опасной.
«Чума нередко приводит к летальным исходам. Лично у меня статистики нет, потому что нет инфекционного стационара, и мы обычно после диагностики перенаправляем в другие клиники», — подчеркнула эксперт.
При этом, когда речь зашла про другое не менее опасное заболевание — бешенство, эксперт заверила, что в регионе ситуация благополучная, в отличие от запада страны, где оно фиксируется ежегодно в немалом количестве.
Доступность вакцин для домашних животных в Приморье, действительно, изменилась. Если раньше владельцы питомцев могли свободно выбирать между отечественными и зарубежными препаратами, то сегодня на рынке — ассортимент заметно ограничен. Вероятно, это уже тема для следующего материала.