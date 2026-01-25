В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах: что известно

Сразу после новогодних праздников у двух медсестер из частной клиники в окрестностях Калькутты поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Одна из них находится в коме. По предварительной версии, инфекцию она могла получить при контакте с пациентом, который скончался до того, как у него был выявлен вирус.