В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах: что известно

Independent: в Индии хотят сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах.

Источник: Комсомольская правда

В Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом Нипах. В связи с этим власти начали вводить меры по сдерживанию вспышки в штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание The Independent.

«Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер», — говорится в сообщении.

По данным газеты, в штате зафиксировано пять случаев заражения. В их числе есть врачи и медсестры. Свыше 100 человек помещены в карантин, зараженные проходят лечение.

Сразу после новогодних праздников у двух медсестер из частной клиники в окрестностях Калькутты поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Одна из них находится в коме. По предварительной версии, инфекцию она могла получить при контакте с пациентом, который скончался до того, как у него был выявлен вирус.

При этом известно, что один из заболевших недавно был в населенном пункте у границы с Бангладеш. Для оценки ситуации и предотвращения вспышки власти создали специальную группу.

Нипах — смертельно опасный вирус с высоким процентом летальных исходов (40−70%). Он вызывает отек мозга, а вакцины и лечения от него пока не существует. ВОЗ относит его к патогенам высокого риска.

Вирус редко передается людям, обычно через летучих мышей или зараженные ими фрукты. К основным симптомам относятся жар, головная боль, ломота в теле и сильная усталость, а также возможны респираторные проявления: кашель, одышка и воспаление легких.

В 2018 и 2023 годах в Индии уже фиксировали вспышку вируса Нипах.

Ранее портал Daily Star писал, что на Земле может начаться новая пандемия из-за «Болезни X». Под этим термином подразумевают четыре вируса: обезьянью оспу (Mpox), краснуху (Rubella), птичий грипп (H5N1) и вирус Оропуш.

Однако врач-инфекционист Георгий Викулов сообщил, что термин «Болезнь X», скорее всего, придумали жуналисты, а не ученые. В свою очередь эксперт уточнил, что грипп не сможет повторить сценарий испанки, потому что у нас есть эффективные вакцины.