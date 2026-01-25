В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах: что известно

В Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом Нипах. В связи с этим власти начали вводить меры по сдерживанию вспышки в штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание The Independent.
«Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер», — говорится в сообщении.
По данным газеты, в штате зафиксировано пять случаев заражения. В их числе есть врачи и медсестры. Свыше 100 человек помещены в карантин, зараженные проходят лечение.
Сразу после новогодних праздников у двух медсестер из частной клиники в окрестностях Калькутты поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Одна из них находится в коме. По предварительной версии, инфекцию она могла получить при контакте с пациентом, который скончался до того, как у него был выявлен вирус.
При этом известно, что один из заболевших недавно был в населенном пункте у границы с Бангладеш. Для оценки ситуации и предотвращения вспышки власти создали специальную группу.
Нипах — смертельно опасный вирус с высоким процентом летальных исходов (40−70%). Он вызывает отек мозга, а вакцины и лечения от него пока не существует. ВОЗ относит его к патогенам высокого риска.
Вирус редко передается людям, обычно через летучих мышей или зараженные ими фрукты. К основным симптомам относятся жар, головная боль, ломота в теле и сильная усталость, а также возможны респираторные проявления: кашель, одышка и воспаление легких.
В 2018 и 2023 годах в Индии уже фиксировали вспышку вируса Нипах.
