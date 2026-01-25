На Камчатку прибыла спецтехника из Москвы для ликвидации последствий снегопадов

Москва направила на Камчатку спецтехнику для помощи в борьбе со снегом. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.
Военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» доставил на полуостров комбинированную дорожную машину и два экскаватора. Техника передана региону на безвозмездной основе. Солодов выразил благодарность правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за оказанную помощь.
«Хочу поблагодарить Правительство Москвы и лично Сергея Семёновича Собянина, который в очередной раз оперативно откликнулся на просьбу и предоставил именно то, что необходимо прямо сейчас», — написал он.
По словам главы региона, в пути находятся ещё несколько партий техники, которые будут доставлены на Камчатку бортами МЧС и морским судном. Новая техника оперативно выйдет на линии для расчистки дорог и улиц.
По прогнозам Гидрометцентра России, Камчатку в ближайшие выходные ожидает новый мощный снегопад с метелью. Ведущий метеоролог Марина Макарова сообщила, что к полуострову приближается очередной циклон с Тихого океана. Ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами — метель, гололедица и усиление ветра до 30 метров в секунду. Недавние снегопады уже признаны специалистами сильнейшими в регионе за последние 20 лет.
Напомним, что Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.