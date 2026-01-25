На Камчатку прибыла спецтехника из Москвы для ликвидации последствий снегопадов

По прогнозам Гидрометцентра России, Камчатку в ближайшие выходные ожидает новый мощный снегопад с метелью. Ведущий метеоролог Марина Макарова сообщила, что к полуострову приближается очередной циклон с Тихого океана. Ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами — метель, гололедица и усиление ветра до 30 метров в секунду. Недавние снегопады уже признаны специалистами сильнейшими в регионе за последние 20 лет.