На Камчатку прибыла спецтехника из Москвы для ликвидации последствий снегопадов

На Камчатку доставлена партия снегоуборочной техники из Москвы для ликвидации последствий мощного снежного циклона. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Москва направила на Камчатку спецтехнику для помощи в борьбе со снегом. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.

Военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» доставил на полуостров комбинированную дорожную машину и два экскаватора. Техника передана региону на безвозмездной основе. Солодов выразил благодарность правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за оказанную помощь.

«Хочу поблагодарить Правительство Москвы и лично Сергея Семёновича Собянина, который в очередной раз оперативно откликнулся на просьбу и предоставил именно то, что необходимо прямо сейчас», — написал он.

По словам главы региона, в пути находятся ещё несколько партий техники, которые будут доставлены на Камчатку бортами МЧС и морским судном. Новая техника оперативно выйдет на линии для расчистки дорог и улиц.

По прогнозам Гидрометцентра России, Камчатку в ближайшие выходные ожидает новый мощный снегопад с метелью. Ведущий метеоролог Марина Макарова сообщила, что к полуострову приближается очередной циклон с Тихого океана. Ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами — метель, гололедица и усиление ветра до 30 метров в секунду. Недавние снегопады уже признаны специалистами сильнейшими в регионе за последние 20 лет.

Напомним, что Камчатский край столкнулся с аномальными снегопадами, которые побили многолетние рекорды по интенсивности. По информации от губернатора Владимира Солодова, в регионе зафиксировано выпадение нескольких месячных норм осадков в течение короткого времени. Последствия стихии оказались трагичными: зафиксирована гибель людей, вызванная сходом лавин и обрушением снежных масс с кровель зданий.

