Стали известны самые популярные имена для детей в новых регионах России

В Донецкой народной республике в 2025 году самым популярным для девочек стало имя София, так назвали 199 детей. Также популярны имена Ева, Мария, Варвара, Мирослава. Среди мальчиков лидирует имя Михаил, так назвали 222 ребенка в республике. Также чаще всего детей называли Александр, Артём, Матвей, Максим.