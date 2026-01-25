Стали известны самые популярные имена для детей в новых регионах России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Имя София стало самым популярным для новорожденных девочек в новых регионах России в 2025 году, среди мужских имен в Донецкой и Луганской народных республиках лидирует Михаил, в Запорожской области — Артём, в Херсонской области — Александр, выяснило РИА Новости, изучив данные онлайн-реестра ЗАГС.
В Донецкой народной республике в 2025 году самым популярным для девочек стало имя София, так назвали 199 детей. Также популярны имена Ева, Мария, Варвара, Мирослава. Среди мальчиков лидирует имя Михаил, так назвали 222 ребенка в республике. Также чаще всего детей называли Александр, Артём, Матвей, Максим.
Новорожденных девочек в Луганской народной республике в прошлом году чаще всего называли София (135 детей), мальчиков — Михаил (168 детей). В топе имен для девочек — Ева, Мария, Варвара и Анна, для мальчиков — Артём, Матвей, Александр и Тимофей.
В Запорожской области в прошлом году лидерами стали имена София (50 девочек) и Артём (63 мальчика). Популярными были имена Анна и Максим, Ева и Дмитрий, Мария и Матвей, Милана и Александр.
В Херсонской области также лидирует имя София, так называли 31 девочку, среди мальчиков — Александр, такое имя дали 27 детям. К популярным именам относятся Милана, Ева, Аделина и Мария, Артём, Марк, Илья и Кирилл.