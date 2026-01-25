В Московском регионе зафиксировали 30-градусные морозы

Ранее сообщалось, что 27 января в Москве ожидаются сильные снегопады, которые могут принести до половины месячной нормы осадков. Ведущий специалист Евгений Тишковец сообщил о возможном увеличении высоты снежного покрова минимум на 10 сантиметров. В связи с этим жителей и автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях на дорогах и в работе городской инфраструктуры. На данный момент высота сугробов на ВДНХ составляет 32 сантиметра.