В Московском регионе зафиксировали 30-градусные морозы

«Столбики термометров в подмосковных Серебряных Прудах опустились до отметки в 30 градусов ниже нуля», — говорится в сообщении.
На главной метеостанции Москвы (ВДНХ) температура воздуха составила минус 14,5 градуса. В центре города, в районе гостиницы «Балчуг» — минус 13,7 градуса. Синоптики считают, что нынешняя ночь может стать самой холодной за всю зиму. Ранее самой холодной считалась ночь, когда температура на ВДНХ опустилась до минус 17,3 градуса.
«До этого в лидерах был день 24 декабря 2025 года, тогда минимум составлял минус 16,4 градуса», — сообщал ранее в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
По прогнозам, морозная погода сохранится в течение выходных и в начале следующей недели. Среднесуточная температура в этот период может оказаться на 12−13 градусов ниже нормы.
Ранее сообщалось, что 27 января в Москве ожидаются сильные снегопады, которые могут принести до половины месячной нормы осадков. Ведущий специалист Евгений Тишковец сообщил о возможном увеличении высоты снежного покрова минимум на 10 сантиметров. В связи с этим жителей и автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях на дорогах и в работе городской инфраструктуры. На данный момент высота сугробов на ВДНХ составляет 32 сантиметра.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.