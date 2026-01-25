Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах до 30 тысяч рублей за неправильный выгул питомцев

Член ОП Машаров: за неправильный выгул животных грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Штраф за неправильный выгул питомцев может достигать 30 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, в законодательстве закреплена ответственность за безопасность окружающих при выгуле домашних животных. Кроме того, владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих кошек и собак в общественных местах и территориях общего пользования.

За нарушение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным — от 5 до 15 тысяч рублей, юридическим — от 15 до 30 тысяч рублей.

При этом, если нарушение было совершено впервые и не повлекло за собой серьезных последствий, может быть вынесено предупреждение без наложения штрафа.

Как писал сайт KP.RU, клинический психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что, если человек держит в квартире больше пяти кошек, это может свидетельствовать о нарушениях психического здоровья.

Напомним, привычка разговаривать с кошкой сама по себе не является признаком отклонений и чаще всего помогает человеку справляться со стрессом и тревогой, сообщила врач-психиатр Лидия Кудеринова.