Россиян предупредили о штрафах до 30 тысяч рублей за неправильный выгул питомцев

Штраф за неправильный выгул питомцев может достигать 30 тысяч рублей. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.
По его словам, в законодательстве закреплена ответственность за безопасность окружающих при выгуле домашних животных. Кроме того, владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих кошек и собак в общественных местах и территориях общего пользования.
За нарушение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным — от 5 до 15 тысяч рублей, юридическим — от 15 до 30 тысяч рублей.
При этом, если нарушение было совершено впервые и не повлекло за собой серьезных последствий, может быть вынесено предупреждение без наложения штрафа.
Как писал сайт KP.RU, клинический психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что, если человек держит в квартире больше пяти кошек, это может свидетельствовать о нарушениях психического здоровья.
Напомним, привычка разговаривать с кошкой сама по себе не является признаком отклонений и чаще всего помогает человеку справляться со стрессом и тревогой, сообщила врач-психиатр Лидия Кудеринова.