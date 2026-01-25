На территории Пензенской области введены план «Ковер» и опасность БПЛА

Срочная новость.
В Пензенской области введен режим беспилотной опасности и план «Ковер». Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Кроме того, он заявил о временных ограничениях в работе мобильного интернета.
