Губернатор Дмитрий Демешин поздравил студентов края с праздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём российского студенчества. В своём поздравлении он подчеркнул, что студенческие годы — это фундамент будущих успехов, время формирования профессиональных навыков и социальных связей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Демешин напомнил о словах президента Владимира Путина, прозвучавших на Восточном экономическом форуме, о развитии системы образования в ДФО в соответствии с кадровыми потребностями экономики. «И наша задача — создать экосистему, которая станет стартовой площадкой для молодёжи. В рамках программы “Приоритет 2030” университеты края воплощают прорывные исследовательские проекты», — отметил глава региона.
В Хабаровском крае сегодня работают 16 вузов, где обучаются более 40 тысяч студентов со всей России. Для поддержки талантливой молодёжи действуют стипендии, гранты, конкурсы молодых учёных и губернаторские премии в области науки. Особое внимание уделяется проекту «Краевая аспирантура», призванному помочь молодым исследователям остаться работать в регионе.
Новым этапом развития станет создание межвузовского кампуса, концепция которого синхронизирована с национальными проектами. Планируется сотрудничество с ведущими вузами страны: МАИ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГИМО и Финансовым университетом при Правительстве РФ.