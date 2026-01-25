Губернатор Дмитрий Демешин поздравил студентов края с праздником

Демешин напомнил о словах президента Владимира Путина, прозвучавших на Восточном экономическом форуме, о развитии системы образования в ДФО в соответствии с кадровыми потребностями экономики. «И наша задача — создать экосистему, которая станет стартовой площадкой для молодёжи. В рамках программы “Приоритет 2030” университеты края воплощают прорывные исследовательские проекты», — отметил глава региона.