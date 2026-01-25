Что нельзя делать в Татьянин день 25 января 2026 года

Главный обряд: старшая в семье женщина пекла большой каравай в форме солнца. Его торжественно вынимали из печи, а затем делили между всеми домочадцами — считалось, что это принесет благополучие на весь год. Также в этот день наводили порядок, выбивали половики. Девушки проводили обряды на замужество, например, тайно оставляя в доме желанного жениха маленькую метелочку.