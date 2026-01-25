Что нельзя делать в Татьянин день 25 января 2026 года

25 января в России отмечают двойной праздник: День российского студенчества и Татьянин день. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей учащихся, а праздник объединяет церковные традиции и весёлые студенческие ритуалы.
Что отмечают 25 января 2026 года
25 января в России отмечают Татьянин день — праздник с глубокими историческими, религиозными и светскими корнями. В 2026 году, как и всегда, торжество приходится на 25 января. Этот день удивительным образом объединяет церковное почитание святой мученицы Татианы Римской, студенческие традиции, связанные с основанием Московского университета, и народные обычаи, уходящие в славянское прошлое, включая обряд «Бабий кут».
История праздника 25 января
История праздника начинается с повествования о святой Татиане Римской, жившей в III веке. Дочь знатного сановника, тайного христианина, она посвятила себя служению Богу. За отказ принести жертву языческим богам ее подвергли жестоким пыткам, но, согласно преданию, ее вера и молитвы были так сильны, что поражали самих мучителей. Ее стойкость сделала ее символом непоколебимости духа.
Спустя века, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Так святая Татьяна стала покровительницей студентов, а дата превратилась в общероссийский День студента.
Что такое «Бабий кут»?
Помимо церковной и студенческой линий, у праздника есть глубокие народные корни. В этот день на Руси чествовали «Бабий кут» — угол у печи, где хозяйка вела домашние дела. Это был символ женской мудрости, тепла и семейного очага.
Главный обряд: старшая в семье женщина пекла большой каравай в форме солнца. Его торжественно вынимали из печи, а затем делили между всеми домочадцами — считалось, что это принесет благополучие на весь год. Также в этот день наводили порядок, выбивали половики. Девушки проводили обряды на замужество, например, тайно оставляя в доме желанного жениха маленькую метелочку.
Что можно делать в Татьянин день 25 января
Студентам: Сходить в церковь, помолиться святой Татьяне о заступничестве в учебе, а затем весело и шумно отметить свой день с друзьями.
Хозяйкам: Заниматься домашними хлопотами — печь, готовить, наводить чистоту и уют. Это сулит лад в доме.
Всем: Поздравить всех знакомых Татьян с именинами, помочь тем, кто просит (особенно в учебе), покормить бездомных животных — к удаче.
Привести дом в порядок с утра, чтобы встречать праздник в чистоте.
Что нельзя делать в Татьянин день 25 января
Ссориться и конфликтовать с близкими — разлад может затянуться.
Отказывать в помощи, особенно в передаче знаний и опыта.
Заниматься тяжелым физическим трудом, шить, стирать (по старинным поверьям).
Оставлять дом в беспорядке к вечеру.
Студентам: Учиться в сам праздник, а также выносить мусор из жилья (чтобы «не вынести» удачу и знания).
Хвастаться успехами или жаловаться на неудачи в учебе.
Обряды на Татьянин день
Особое место занимали вещие сны в ночь на 25 января. Яркие сны сулили добрые перемены, а сны о путешествиях — новые возможности. Считалось, что девочка, рожденная в этот день, станет отличной хозяйкой, а мальчик — добрым и общительным.
Народные приметы на 25 января
Погодные приметы этого дня были важны для предсказания будущего:
Солнечно и морозно — к богатому урожаю.
Снег — лето будет дождливым.
Метель (вьюга) — к засухе.
Тепло — к ранней весне.
Солнце показывается из-за туч — к раннему прилету птиц.
Собаки воют — к похолоданию, много лают — к оттепели.
Синицы беспокоятся — к ухудшению погоды.