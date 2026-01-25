Ричмонд
Врач рассказал, почему опасно сдерживать чихание

РИА Новости: попытка сдержать чихание может привести к разрыву сосудов.

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Попытка сдержать чихание может привести к повышению внутриглазного давления, разрыву мелких сосудов и травмам уха, рассказал РИА Новости заведующий отделением оториноларингологии Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.

«Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», — сказал Воронцов.

Врач отметил, что сдерживать чихание особенно опасно для людей с гипертонией или проблемами с сердцем.

Собеседник агентства рассказал, что чихание — естественный защитный рефлекс организма, направленный на очищение носовых ходов от раздражителей: пыли, аллергенов, микробов или химических веществ.