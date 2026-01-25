В России предложили сделать образование в вузах бесплатным: вот по каким специальностям

В России предложили ввести бесплатное первое образование в вузах и колледжах. Это коснется ключевых профессий: врачей, учителей и инженеров. С подобной инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — сказал Миронов в беседе с РИА Новости.
Депутат указал на высокую нагрузку и стресс, которые испытывают студенты. Миронов также заявил, что государственная поддержка молодых людей во время получения образования должна быть расширена.
Миронов пожелал всем учащимся хорошо провести Татьянин день и добиться успехов на экзаменах — как университетских, так и тех, что ожидают их в будущем.
В свою очередь группа депутатов ГД предложила сделать бесплатным проезд для студентов в Татьянин день.