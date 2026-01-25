Стоимость имущества Марзаева по иску Генпрокуратуры превышает 100 млн рублей

Напомним, 15 декабря Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осуждённого за коррупцию. В иске были перечислены 13 объектов недвижимости, среди которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дача в Башкирии. Кроме того, Генпрокуратура потребовала конфискации автопарка премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.