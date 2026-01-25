Стоимость имущества Марзаева по иску Генпрокуратуры превышает 100 млн рублей

«Истец считает, что стоимость имущества, указанного в иске, составляет чуть более ста миллионов рублей», — отметила Захарина.
Среди объектов, указанных в иске, — ферма в Северной Осетии с двенадцатью постройками, принадлежащая матери экс-чиновника Лидии Дзусовой, а также жилой дом с прилегающим участком. Кроме того, в списке фигурируют автомобили премиум-класса и ещё более десяти объектов.
Напомним, 15 декабря Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осуждённого за коррупцию. В иске были перечислены 13 объектов недвижимости, среди которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дача в Башкирии. Кроме того, Генпрокуратура потребовала конфискации автопарка премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей.
