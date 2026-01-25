Названы самые популярные имена в новых регионах России

Ранее портал «Реестр ЗАГС» сообщал, что по итогам 2025 года София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных во всей России: так назвали 20 864 девочки и 24 671 мальчика. В общероссийском рейтинге также лидируют имена Ева и Анна для девочек, Александр и Артем для мальчиков, что совпадает с предпочтениями родителей в новых регионах.