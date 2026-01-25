Названы самые популярные имена в новых регионах России

Девочек в новых регионах чаще называли Софией.
Имя София по итогам 2025 года стало наиболее распространенным среди новорожденных девочек в новых регионах России. Среди мальчиков лидером в Донецкой и Луганской народных республиках оказалось имя Михаил, в Запорожской области — Артем, в Херсонской области — Александр. Об этом свидетельствуют данные онлайн‑реестра органов ЗАГС.
В Донецкой народной республике в 2025 году имя София заняло первую строку в рейтинге женских имен — его получили 199 новорожденных девочек. Также среди популярных имен для девочек числятся Ева, Мария, Варвара и Мирослава. Для мальчиков родители чаще выбирали имя Михаил — так назвали 222 новорожденных. Помимо него, родителями часто выбирались имена Александр, Артем, Матвей и Максим.
В Луганской народной республике в минувшем году чаще всего девочек называли София (такое имя дали 135 детям), а мальчиков — Михаил (168 новорожденных). В число наиболее востребованных имен для девочек также вошли Ева, Мария, Варвара и Анна, для мальчиков — Артем, Матвей, Александр и Тимофей.
В Запорожской области в 2025 году наиболее популярными именами стали София (так назвали 50 девочек) и Артем (63 мальчика). Среди других часто выбираемых имен — Анна и Максим, Ева и Дмитрий, Мария и Матвей, Милана и Александр.
В Херсонской области также лидирующее положение среди женских имен занимает София: это имя получили 31 новорожденная девочка. Среди мальчиков самым распространенным стало имя Александр, его дали 27 детям. К числу популярных в регионе также относятся имена Милана, Ева, Аделина и Мария для девочек, а также Артем, Марк, Илья и Кирилл для мальчиков.
Ранее портал «Реестр ЗАГС» сообщал, что по итогам 2025 года София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных во всей России: так назвали 20 864 девочки и 24 671 мальчика. В общероссийском рейтинге также лидируют имена Ева и Анна для девочек, Александр и Артем для мальчиков, что совпадает с предпочтениями родителей в новых регионах.