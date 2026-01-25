Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном

По данным суда, в ходе проверки сотрудника полиции подтвердились факты о недостоверных и неполных сведениях о доходах, расходах и имуществе. Сотрудника, находившегося на больничном с 17 октября 2024 года по 21 октября 2024 года, уволили со службы 21 октября 2024 года из-за утраты доверия. Это решение он обжаловал, но ни районный, ни областной суд его не поддержали, признав увольнение законным.