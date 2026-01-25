Суд назвал причину, по которой можно уволить сотрудника на больничном

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв — РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске признал законным увольнение сотрудника полиции из-за утраты доверия, когда тот был на больничном.
По данным суда, в ходе проверки сотрудника полиции подтвердились факты о недостоверных и неполных сведениях о доходах, расходах и имуществе. Сотрудника, находившегося на больничном с 17 октября 2024 года по 21 октября 2024 года, уволили со службы 21 октября 2024 года из-за утраты доверия. Это решение он обжаловал, но ни районный, ни областной суд его не поддержали, признав увольнение законным.
Кассационный суд признал мотивированными выводы судов о законности увольнения истца в связи с утратой доверия.
Увольнение сотрудника из-за утраты доверия не относится к основаниям расторжения контракта по инициативе нанимателя, таким образом запрет на увольнение сотрудника в период его нетрудоспособности не действует, отмечает суд.