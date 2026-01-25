Киевляне отметили возвращение электричества танцами под Сердючку. Видео © Труха.
В одном из дворов Киева местные жители, сняв одежду по пояс, пустились в пляс под хит Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, на русском языке — «Всё будет хорошо».
«Так можно и до выключения света к утру», — поиронизировал один из каналов.
Ранее Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, во время концерта в швейцарском Цюрихе загадал желание о прекращении конфликта на Украине. На сцене певец показал фотографию, на которой запечатлён в шестилетнем возрасте, и выразил надежду, что все люди смогут чувствовать себя так же беззаботно и счастливо, как он в тот момент. Он вспомнил, как в детстве, будучи в советском пионерском лагере, после ужина дети выходили смотреть на звёздное небо и загадывали желания. Данилко символически снял со своей головы звезду, чтобы загадать единственное, по его словам, общее для всех желание — окончание конфликта на Украине. Зрители в зале горячо поддержали это высказывание продолжительными аплодисментами.
