Выплата за усыновление детей старше восьми лет и инвалидов превысит 217 тысяч

С 1 февраля в России увеличатся выплаты для усыновителей и семей с детьми в рамках общей индексации социальных пособий на 5,6 процента. Это следует из данных Соцфонда.
— Единовременное пособие при усыновлении ребенка от восьми лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей — братьев и сестер — 217 384,58, — указано в материалах фонда.
Помимо этого, вырастет и ряд других выплат. Так, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка составит 28 450,45 рубля, а ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — 10 669,64 рубля, передает ТАСС.
С 1 февраля 2026 года будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год. Коэффициент индексации в текущем году составит 1,056, поэтому выплаты вырастут на 5,6 процента, сообщили в пресс-службе Минтруда. Какие выплаты и на сколько увеличатся, а также будут ли существенными эти изменения — в материале «Вечерней Москвы».
При рождении ребенка в семье материнский капитал может быть оформлен не только на мать малыша, но и на отца. Как и в каких случаях это можно сделать — в материале «Вечерней Москвы».