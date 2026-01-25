Выплата за усыновление детей старше восьми лет и инвалидов превысит 217 тысяч

С 1 февраля 2026 года будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год. Коэффициент индексации в текущем году составит 1,056, поэтому выплаты вырастут на 5,6 процента, сообщили в пресс-службе Минтруда. Какие выплаты и на сколько увеличатся, а также будут ли существенными эти изменения — в материале «Вечерней Москвы».