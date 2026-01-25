Марочко объяснил, за что Сырскому дали прозвище «Мясник» в ВСУ

Подразделения ВСУ на запорожском направлении несут огромные потери, они исчисляются взводами. Подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко объяснил aif.ru, почему для противника сегодня складывается такая плачевная ситуация.
Эксперт отметил, что прежде всего дело в низкой квалификации военнослужащих ВСУ из-за отсутствия должной подготовки.
«Многие из украинцев не способны не то что вести активные боевые действия, но даже оказать себе базовую медицинскую помощь. Часто бойцы не умеют пользоваться оружием, закрепленным за ними по штатно-должностной структуре. Даже если военнослужащие проходили курс молодого бойца, эта подготовка является неполной, что напрямую ведет к росту потерь», — сказал Марочко.
Контингент категории «45 плюс» также негативно влияет на ситуацию, обозначил эксперт. Солдаты старшего возраста не могут активно передвигаться на поле боя или быстро находить укрытия, что становится критическим фактором в современных условиях.
Кроме того, наблюдается пренебрежительное отношение украинского командования к подчиненным — к ним относятся как к «пушечному мясу».
«Квалификация офицеров крайне низкая: человеческий ресурс воспринимается как нечто обыденное, а потери игнорируются. Ради государственных наград и личных заслуг командиры бросают людей в “мясные штурмы”, — отметил Марочко.
По его словам, это касается и высшего руководства.
«В частности, за главкомом Сырским закрепилась репутация “мясника” — об этом говорят почти все украинские военнослужащие. Его приказы зачастую нелепы и не оставляют личному составу шансов на выживание», — сказал эксперт.
Увеличению потерь ВСУ также способствует эффективная работа российских войск.
«Наши военнослужащие начали работать качественнее, особенно разведывательные органы. Уровень объективного контроля значительно вырос: появились новые ресурсы, обеспечивающие получение достоверных разведданных. Ударные БПЛА практически со 100% гарантией уничтожают цели. Улучшилось применение современных боеприпасов, сводящих к минимуму возможность выживания противника», — подытожил Марочко.
Как сообщалось, артиллерия ВС РФ разнесла замаскированный узел обороны ВСУ в Запорожской области.