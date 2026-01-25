Врач рассказал, к каким опасным последствиям может привести чихание

Врач рассказал об опасности сдержанного чиха.
Попытка сдержать чихание может привести к повышению внутриглазного давления, разрыву мелких сосудов и травмам уха. Об этом сообщил заведующий отделением оториноларингологии Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.
«Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», — сказал Воронцов. Он уточнил, что подобные случаи фиксируются нечасто, но при наличии сопутствующих заболеваний последствия могут быть более тяжелыми. Его слова передает РИА «Новости».
По словам врача, сдерживать чихание особенно опасно для людей с гипертонией или проблемами с сердцем. Воронцов отметил, что чихание — это естественный защитный механизм организма. Он запускается при попадании в носовые ходы пыли, аллергенов, микробов или химических частиц.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как не заразиться ОРВИ и гриппом с осложнениями. По его словам, во время сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо уделять особое внимание поддержанию иммунитета, соблюдать погодные условия в выборе одежды. А при появлении первых признаков простуды оставаться дома, передает «Национальная служба новостей».