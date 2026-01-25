Врач рассказал, к каким опасным последствиям может привести чихание

«Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления», — сказал Воронцов. Он уточнил, что подобные случаи фиксируются нечасто, но при наличии сопутствующих заболеваний последствия могут быть более тяжелыми. Его слова передает РИА «Новости».