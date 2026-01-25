Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Краснодара временно приостановил работу

В воздушной гавани Краснодара введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, ограничения также введены в аэропорту Пензы.

Срочная новость.

В воздушной гавани Краснодара введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, ограничения также введены в аэропорту Пензы.