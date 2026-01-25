Аэропорт Краснодара временно приостановил работу

Срочная новость.
В воздушной гавани Краснодара введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, ограничения также введены в аэропорту Пензы.
В воздушной гавани Краснодара введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, ограничения также введены в аэропорту Пензы.
Срочная новость.
В воздушной гавани Краснодара введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации. Кроме того, ограничения также введены в аэропорту Пензы.