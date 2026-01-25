Ричмонд
Guardian: в Британии появится аналог Федерального бюро расследований США

Национальная служба полиции, которую создадут в Британии, будет расследовать самые тяжкие виды преступлений в Англии и Уэльсе.

Источник: Аргументы и факты

Британские власти решили создать Национальную службу полиции (National Police Service, NPS), которая займётся расследованием самых тяжких видов преступлений на территории Англии и Уэльса, включая терроризм, организованную преступность и мошенничество, сообщила газета The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел страны Шабану Махмуд.

Журналисты в стране назвали новый орган аналогом Федерального бюро расследований США. Сейчас в королевстве расследованием тяжких правонарушений занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), а также региональные подразделения. За борьбу с терроризмом отвечает Скотленд-Ярд — штаб-квартира полицейской службы Большого Лондона.

«Мы создадим новую Национальную службу полиции, прозванную “британским ФБР”, и будем использовать лучшие мировые кадры и новейшие технологии для преследования и задержания опасных преступников», — сказала глава МВД.

Она пояснила, что этот шаг позволит региональным органам правопорядка уделять больше времени работе на местах. По словам министра, существующий механизм деятельности полиции в стране устарел, поскольку «создавался для прошлого века».

Глава нового органа будет самым высокопоставленным сотрудником полиции в королевстве. Ему также поручат внедрение в масштабах всего государства передовых технологий, подобных автоматическому распознаванию лиц.

Напомним, в октябре Ассоциация тюремных надзирателей (POA) Британии проинформировала, что из тюрем в стране по ошибке выпустили шестерых преступников. Сообщалось, что пятерых из них удалось вернуть обратно в течение нескольких дней.

