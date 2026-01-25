Guardian: в Британии появится аналог Федерального бюро расследований США

Журналисты в стране назвали новый орган аналогом Федерального бюро расследований США. Сейчас в королевстве расследованием тяжких правонарушений занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), а также региональные подразделения. За борьбу с терроризмом отвечает Скотленд-Ярд — штаб-квартира полицейской службы Большого Лондона.