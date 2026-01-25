Ричмонд
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития

РИА Новости: Афонин предложил временно освободить студентов от оплаты общежития.

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили освободить студентов-бюджетников от оплаты общежитий до тех пор, пока их стипендия не достигнет прожиточного минимума.

Соответствующее обращение депутаты направили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Считаем целесообразным отменить взимание ежемесячной платы за коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями для обучающихся за счет федерального бюджета государственных образовательных учреждений высшего образования до момента увеличения размеров стипендий, сопоставимых с размером прожиточного минимума, установленного на территории РФ», — написали парламентарии в обращении.

В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что реализация данной идеи позволит защитить студентов от обесценивания их доходов, которые и так невелики. По его словам, принципиально важно, чтобы расходы на проживание в общежитии не отнимали всю стипендию и не делали обучение фактически недоступным для небогатых семей.

«Сегодня ситуация с обеспечением студентов жильем и уровень платы за общежития резко контрастирует не только с советским периодом, но и с базовыми представлениями о социальной справедливости: во многих ведущих вузах сумма платы за проживание и коммунальные услуги уже сопоставима со всей стипендией или даже превышает ее», — добавил политик.

