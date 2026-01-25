В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития

В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что реализация данной идеи позволит защитить студентов от обесценивания их доходов, которые и так невелики. По его словам, принципиально важно, чтобы расходы на проживание в общежитии не отнимали всю стипендию и не делали обучение фактически недоступным для небогатых семей.