25 января в Иркутске ожидается −12 градусов и умеренный снег

25 января в Иркутске ожидается −12…-14 градусов. На протяжении дня будет идти умеренный снег. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет юго-восточный 3−8 м/с с переходом на северо-западный 6−11 м/с. Ночью станет похолоднее −17…-19.