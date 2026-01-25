Ричмонд
25 января в Иркутске ожидается −12 градусов и умеренный снег

Ночью похолодает до −17…-19.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

25 января в Иркутске ожидается −12…-14 градусов. На протяжении дня будет идти умеренный снег. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет юго-восточный 3−8 м/с с переходом на северо-западный 6−11 м/с. Ночью станет похолоднее −17…-19.

— По области также пройдет снег, днем в южных районах — умеренные осадки, местами сильный снег. Утром в отдельных районах туман. Порывы северо-западного ветра могут усилиться до 13 м/с, — уточнили синоптики.

Ночью температура воздуха составит −25…-30 градусов, днем −10…-15. В северных и верхнеленских районах столбик термометра опустится до отметки в −21…-26 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11-летняя девочка обморозила стопы во время Крещения в столице Приангарья.