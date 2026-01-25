Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января

Астрологи выяснили, что ждет каждый из знаков зодиака в воскресенье, 25 января 2026 года.
Овны будут необычайно энергичны и трудоспособны: этот день идеально подойдет для решения сложных задач, требующих времени и концентрации. Помешать может только внезапное ухудшение настроения, хотя повода для этого может и не быть.
Тельцам звезды советуют избегать публичности: это не лучший день для того, чтобы обращать на себя лишнее внимание. Вместо этого следует поработать над планами на будущее: проверьте информацию, подготовьте документы и ресурсы, рассмотрите разные варианты развития событий.
Чувство дежавю будет преследовать Близнецов на протяжении всего дня. Некоторым из них может показаться, что они находятся во сне, либо он смешался с реальностью. Вероятны встречи с людьми из прошлого и внезапные попадания в места из воспоминаний. Это хорошая возможность разобраться, как человек и окружающая его действительность влияют друг на друга.
Окружение может помешать Ракам сконцентрироваться и настроить себя на работу, что в этот день будет для них особенно важно. Представителям водного знака стоит найти тихое укромное место, где никто и ничто не сможет их побеспокоить и отвлечь от дел. Результаты сегодняшней работы будут иметь долгосрочное позитивное влияние на их жизнь.
Этот день открывает Львам двери в разум и в души важных им людей. Поверхностные, пустые разговоры неспроста будут их раздражать: используйте возможность для серьезных откровений, узнайте человека поглубже и укрепите отношения. Следует помнить, что для хорошей беседы важно уметь слышать и слушать.
Девам следует реагировать на раздражители максимально спокойно: слишком велики риски потерять эмоциональное равновесие и сорваться в конфликт. Не стоит пытаться отстаивать свои позиции и границы, если это не приносит практической пользы.
Совет Весам на воскресенье максимально прост: нужно как следует отдохнуть. Большинство важных задач вы, скорее всего, уже выполнили, а другие подождут. Запаситесь ресурсами для будущих активностей, а если не сидится на месте — займитесь тем, что приносит удовольствие.
Скорпионы 25 января будут склонны к уединению: общение может не складываться или вовсе раздражать. И превозмогать себя не стоит: вряд ли это принесет плоды. Можно спокойно побыть наедине с собой и заняться делами, не требующими командной работы.
У Стрельцов возникнет большой соблазн к драматизации: возможно, представители знака постараются обратить на себя побольше внимания, чтобы указать окружающим на несправедливость по отношению к себе. Не следует переигрывать и давить эмоциями: дайте людям возможность самостоятельно проявить заботу.
Козерогам в воскресенье не следует пытаться делать нечто великое и масштабное; день следует провести в спокойствии, занимаясь повседневными делами. Можно сделать уборку и привести в порядок мысли, составить планы на будущее или подвести итоги прошлого.
У Водолеев может проснуться нехарактерное любопытство к чужим тайнам, однако то, что они могут узнать в процессе своих расследований, может им не понравиться. Кроме того, представители знака могут ненароком выдать и свои секреты.
Рыбам астрологи рекомендуют посвятить день финансовым вопросам: проанализируйте свои траты и расходы, составьте финансовые планы и при необходимости скорректируйте свой бюджет. Важно понимать, что день не сулит Рыбам финансовых проблем, но хорошо подходит для того, чтобы уделить внимание денежной составляющей бытия, передает «1001 гороскоп».