DC Comics намерена зарегистрировать в России символ Бэтмена

Предметом регистрации является один из наиболее узнаваемых символов супергероя — стилизованное изображение чёрной летучей мыши, помещённое внутрь жёлтого эллипса.
Получение прав на товарный знак теоретически позволит правообладателю использовать его в широком перечне сфер деятельности. В частности, речь идёт о реализации игр, цифрового контента (фильмов), программного обеспечения, косметической продукции, ювелирных изделий, одежды и даже продуктов питания. Кроме того, использование символики возможно в рекламе, спонсорстве мероприятий и сфере развлечений.
Ранее французский люксовый бренд Chanel, заявивший о приостановке своей деятельности на территории России, тем не менее, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Заявителем выступает фирма «Шанель САРЛ». Планируется, что под брендом Chanel будут реализовываться не привычные предметы одежды или аксессуары, а декоративные элементы, в том числе украшения из недрагоценных металлов, статуэтки и текстильная упаковка (мешочки). Причины такого решения на данный момент официально не комментировались.
