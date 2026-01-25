DC Comics намерена зарегистрировать в России символ Бэтмена

Ранее французский люксовый бренд Chanel, заявивший о приостановке своей деятельности на территории России, тем не менее, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Заявителем выступает фирма «Шанель САРЛ». Планируется, что под брендом Chanel будут реализовываться не привычные предметы одежды или аксессуары, а декоративные элементы, в том числе украшения из недрагоценных металлов, статуэтки и текстильная упаковка (мешочки). Причины такого решения на данный момент официально не комментировались.