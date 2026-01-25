Максимальное пособие по безработице с февраля вырастет до 15 886 рублей

С 1 февраля 2026 года в России проиндексируют более 40 социальных выплат, включая пособие по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
— С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6 процента и составит 15 886 рублей в месяц, — сообщили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что для помощи в трудоустройстве в кадровых центрах доступно свыше 30 сервисов, включая программы переобучения. Этими услугами могут воспользоваться не только официально безработные, но и граждане, желающие сменить работу. Индексация станет частью общего повышения социальных выплат с февраля, передает РИА Новости.
С 1 февраля 2026 года будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год. Коэффициент индексации в текущем году составит 1,056, поэтому выплаты вырастут на 5,6 процента, сообщили в пресс-службе Минтруда. Какие выплаты и на сколько увеличатся, а также будут ли существенными эти изменения — в материале «Вечерней Москвы».