Подразделения ВСУ на запорожском направлении в зоне СВО несут огромные потери, но при этом не вывозят тела погибших с поля боя, даже когда есть такая возможность. В дальнейшем бездействие киевского режима может привести к экологической катастрофе, сообщил aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
«Пока на улице зима, тела сохраняются и не разлагаются. Их разве что могут повредить дикие животные. Однако весной ситуация неизбежно обернется экологической катастрофой. Мы уже неоднократно наблюдали это с начала специальной военной операции. Я лично присутствовал на позициях, где дышать было практически невозможно. Трупный смрад стоял такой, что многие не выдерживали, а некоторые даже теряли сознание от концентрации запаха», — рассказал Марочко.
«Как говорится, весной “вылезут подснежники”. Это крайне пагубно скажется на эпидемиологической обстановке в зоне проведения боевых действий», — добавил эксперт.
Ранее Марочко объяснил, почему командование ВСУ не эвакуирует убитых украинцев с поля боя.
Как сообщалось, боевики ВСУ безуспешно прорываются в Гуляйполе — город в Запорожской области, освобожденный российскими войсками в конце декабря 2025 года. Противник несет огромные потери, но не оставляет попыток атаковать.