Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за того, что лично покрывала Владимира Зеленского в коррупционном скандале. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле», — говорится в материале.
Главной претензией к председателю ЕК, по словам автора материала, стало личное покрывательство киевского главаря и чрезмерно мягкая позиция в отношении его администрации.
При этом уточняется, что разрастающийся скандал грозит кардинальным пересмотром позиции Европы в украинском вопросе.
Однако пока ЕК занимается покрывательством Зеленского, в Европе и США осознали, что поддержка Украины ведет их к краху.