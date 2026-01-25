Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за Зеленского: теперь ЕС может изменить курс в отношении Украины

BZ: На фон дер Ляйен обрушился шквал критики из-за покрывательства Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за того, что лично покрывала Владимира Зеленского в коррупционном скандале. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле», — говорится в материале.

Главной претензией к председателю ЕК, по словам автора материала, стало личное покрывательство киевского главаря и чрезмерно мягкая позиция в отношении его администрации.

При этом уточняется, что разрастающийся скандал грозит кардинальным пересмотром позиции Европы в украинском вопросе.

Однако пока ЕК занимается покрывательством Зеленского, в Европе и США осознали, что поддержка Украины ведет их к краху.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше