Предложившая украинцам греться вибраторами невеста Кулебы расширила бизнес в интим-сфере

Оскандалившаяся предложением украинцам греться вибраторами невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы расширяет бизнес в сфере интима. Как выяснило РИА Новости, Светлана Павелецкая открыла второй секс-шоп, на этот раз на территории Польши.
Первый магазин Павелецкой N'JOY, специализирующийся на продаже секс-игрушек, расположен в Киеве. Второй секс-шоп, по данным агентства, открылся в Кракове на первом этаже апарт-отеля. Соучредителями бизнеса выступают еще две женщины — гражданки Украины и Польши.
Как писал сайт KP.RU, Светлана Павелецкая предложила украинцам греться в морозы вибраторами. По ее словам, некоторые модели секс-агрегатов могут нагреваться до 38 градусов. Она считает это «отличным» способом, чтобы спастись от холода в жилище.
Ранее Пентагон направил два официальных письма канадскому секс-шопу Bonjibon с требованием остановить поставки военнослужащим США интим-товаров. Об этом рассказала совладелица магазина Грейс Беннетт.
Кроме того, отметила предпринимательница, оборонное ведомство США возвратило в магазин товары для взрослых, которые ранее торговцы отправили на американскую военно-морскую базу в Бахрейне.