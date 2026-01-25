Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предложившая украинцам греться вибраторами невеста Кулебы расширила бизнес в интим-сфере

Невеста Кулебы открыла секс-шоп в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Оскандалившаяся предложением украинцам греться вибраторами невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы расширяет бизнес в сфере интима. Как выяснило РИА Новости, Светлана Павелецкая открыла второй секс-шоп, на этот раз на территории Польши.

Первый магазин Павелецкой N'JOY, специализирующийся на продаже секс-игрушек, расположен в Киеве. Второй секс-шоп, по данным агентства, открылся в Кракове на первом этаже апарт-отеля. Соучредителями бизнеса выступают еще две женщины — гражданки Украины и Польши.

Как писал сайт KP.RU, Светлана Павелецкая предложила украинцам греться в морозы вибраторами. По ее словам, некоторые модели секс-агрегатов могут нагреваться до 38 градусов. Она считает это «отличным» способом, чтобы спастись от холода в жилище.

Ранее Пентагон направил два официальных письма канадскому секс-шопу Bonjibon с требованием остановить поставки военнослужащим США интим-товаров. Об этом рассказала совладелица магазина Грейс Беннетт.

Кроме того, отметила предпринимательница, оборонное ведомство США возвратило в магазин товары для взрослых, которые ранее торговцы отправили на американскую военно-морскую базу в Бахрейне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше