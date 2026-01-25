Экс-начальник одного из НИИ Минобороны Протасов признался в получении 7 млн руб

«Андрей Протасов признался в совершении преступного события в виде незаконного получения денежных средств от сотрудников 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ, но не согласен с квалификацией самого преступления. Он настаивает на переквалификации ст. 290 УК РФ (получение взятки) на ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), либо на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказано в документе.
Протасову предъявлено обвинение по девяти эпизодам, связанным с коррупцией и злоупотреблением властью. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном, крупном и значительном размерах, а также в корыстном превышении полномочий.
По версии следствия, с 2020 по 2025 год Андрей Протасов систематически получал взятки от подчинённых. Деньги ему платили за включение в научную группу, дававшую право на надбавки, а также за общее покровительство по службе.
С 2014 по 2024 год научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные госзаказы по разработке и внедрению современных технологий. Протасов отвечал за формирование научной группы, члены которой получали стимулирующие выплаты.
Ранее следственные органы допросили 32 свидетеля и организовали 20 обысков по делу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, который обвиняется в мошенничестве и передаче взятки бывшему губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. В ходе проверки выявлены дополнительные места хранения бухгалтерских и финансовых документов компании «Солнечные продукты». Дело охватывает несколько эпизодов деятельности Мошковича и бывшего генерального директора Максима Басова. Следствие считает, что они могли совершить мошенничество в особо крупном размере и злоупотребить полномочиями. Обвиняемые свою вину не признают.
