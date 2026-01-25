Ричмонд
Экс-начальник одного из НИИ Минобороны Протасов признался в получении 7 млн руб

Савеловский суд Москвы начал слушания по делу экс-начальника 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ Андрея Протасова. Его обвиняют во взятках на 7 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями на 2,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Источник: Life.ru

«Андрей Протасов признался в совершении преступного события в виде незаконного получения денежных средств от сотрудников 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ, но не согласен с квалификацией самого преступления. Он настаивает на переквалификации ст. 290 УК РФ (получение взятки) на ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), либо на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказано в документе.

Протасову предъявлено обвинение по девяти эпизодам, связанным с коррупцией и злоупотреблением властью. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном, крупном и значительном размерах, а также в корыстном превышении полномочий.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год Андрей Протасов систематически получал взятки от подчинённых. Деньги ему платили за включение в научную группу, дававшую право на надбавки, а также за общее покровительство по службе.

С 2014 по 2024 год научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные госзаказы по разработке и внедрению современных технологий. Протасов отвечал за формирование научной группы, члены которой получали стимулирующие выплаты.

