Экс-начальник одного из НИИ Минобороны Протасов признался в получении 7 млн руб

Ранее следственные органы допросили 32 свидетеля и организовали 20 обысков по делу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, который обвиняется в мошенничестве и передаче взятки бывшему губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. В ходе проверки выявлены дополнительные места хранения бухгалтерских и финансовых документов компании «Солнечные продукты». Дело охватывает несколько эпизодов деятельности Мошковича и бывшего генерального директора Максима Басова. Следствие считает, что они могли совершить мошенничество в особо крупном размере и злоупотребить полномочиями. Обвиняемые свою вину не признают.