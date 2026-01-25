В Госдуме сделали радикальное предложение в сфере оплаты общежития студентами

Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин подчеркнул, что предложенная мера должна защитить студентов от обесценивания и без того скромных стипендиальных выплат. По его словам, принципиально важно, чтобы расходы на проживание не «съедали» всю стипендию и не превращали учебу в крупных вузах в недостижимую цель для небогатых семей. Депутат указал РИА Новости, что в ряде ведущих университетов сумма ежемесячной платы за место в общежитии вместе с коммунальными услугами уже сравнялась со стандартной академической стипендией или превышает ее.