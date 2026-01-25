В Госдуме сделали радикальное предложение в сфере оплаты общежития студентами

Меру предлагают ввести до тех пор, пока стипендия не достигнет прожиточного минимума.
«Считаем целесообразным отменить взимание ежемесячной платы за коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями для обучающихся за счет федерального бюджета до момента увеличения размеров стипендий, сопоставимых с размером прожиточного минимума…» — говорится в документе. Текст передает РИА Новости.
Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин подчеркнул, что предложенная мера должна защитить студентов от обесценивания и без того скромных стипендиальных выплат. По его словам, принципиально важно, чтобы расходы на проживание не «съедали» всю стипендию и не превращали учебу в крупных вузах в недостижимую цель для небогатых семей. Депутат указал РИА Новости, что в ряде ведущих университетов сумма ежемесячной платы за место в общежитии вместе с коммунальными услугами уже сравнялась со стандартной академической стипендией или превышает ее.
Ранее руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев заявил, что студенческие общежития российских вузов планируется привести к более современным и комфортным стандартам одновременно с обновлением учебных корпусов. Модернизация инфраструктуры позволит привлечь в отечественные университеты как российских, так и зарубежных студентоы. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность России на глобальном рынке образовательных услуг.
Сегодня, 25 января, отмечается день российского студенчества. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, уходящие в XVIII век. Татьянин день сочетает в себе религиозные и светские традиции. В России его праздновали во все исторические периоды — в дореволюционное время, в годы Советского Союза и в постсоветскую эпоху. Подробнее — в материале URA.RU.