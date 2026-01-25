Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Поляков раскрыл секрет похудения продюсера Фадеева на 100 кг

Максим Фадеев поделился, что за 10 лет ему удалось похудеть почти на 100 килограммов. По его словам, в 2016 году он весил 205 килограммов, а к 2026 году его вес составил 108 килограммов. Секрет продюсера раскрыл врач-эндокринолог Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев вслед за другими знаменитостями поддержал челлендж «2026 — это новый 2016» и разместил две фотографии. На снимке, сделанном в 2016 году он одет в серую футболку, пиджак, шляпу и солнцезащитные очки. На фото 2026 года Фадеев запечатлен в черном свитшоте и шапке в тон. Примечательно, что он стал намного стройнее. Сам продюсер не скрывает — за 10 лет он потерял порядка 100 килограммов.

Что способствовало такому похудению и в чем его секрет aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«В 95 процентах случаев все дело в работе с головой. То есть, на первом месте стоит работа со своей психикой, потом уже диета и прочие инструменты, потому что именно голова в ответе за то, куда сядет зад человека», — объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что именно психологическая работа является важнейшим фактором в вопросах снижения веса и сохранения результата.

«Максим Фадеев, скорее всего, имел и имеет очень много различных стрессовых ситуаций, но, видимо, что-то на уровне психики у него правильно поменялось. Исходя из своего многолетнего опыта работы с темой снижения веса, хорошо худеют и сохраняют результаты именно те люди, которые полностью “пересобирают голову”, меняют, образ жизни, отношение к себе, к еде, к окружающему миру. То есть, на первом месте в этой истории — голова», — подчеркнул он.

Ранее кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал о том, как иллюзионисту, экс-ведущему программы «Битва экстрасенсов» Сергею Сафронову удалось победить рак.