Врач Поляков раскрыл секрет похудения продюсера Фадеева на 100 кг

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев вслед за другими знаменитостями поддержал челлендж «2026 — это новый 2016» и разместил две фотографии. На снимке, сделанном в 2016 году он одет в серую футболку, пиджак, шляпу и солнцезащитные очки. На фото 2026 года Фадеев запечатлен в черном свитшоте и шапке в тон. Примечательно, что он стал намного стройнее. Сам продюсер не скрывает — за 10 лет он потерял порядка 100 килограммов.
Что способствовало такому похудению и в чем его секрет aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«В 95 процентах случаев все дело в работе с головой. То есть, на первом месте стоит работа со своей психикой, потом уже диета и прочие инструменты, потому что именно голова в ответе за то, куда сядет зад человека», — объяснил эксперт.
Врач подчеркнул, что именно психологическая работа является важнейшим фактором в вопросах снижения веса и сохранения результата.
«Максим Фадеев, скорее всего, имел и имеет очень много различных стрессовых ситуаций, но, видимо, что-то на уровне психики у него правильно поменялось. Исходя из своего многолетнего опыта работы с темой снижения веса, хорошо худеют и сохраняют результаты именно те люди, которые полностью “пересобирают голову”, меняют, образ жизни, отношение к себе, к еде, к окружающему миру. То есть, на первом месте в этой истории — голова», — подчеркнул он.
