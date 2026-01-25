Ричмонд
В аэропортах Краснодара и Пензы действует план «Ковёр»

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Пензы. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно актуальному NOTAM (извещению лётчикам), аэропорт Пашковский осуществляет приём регулярных рейсов с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по населённому пункту Любимовка, расположенному в Херсонской области. В результате вечернего обстрела зафиксировано шесть прилётов снарядов. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал — раненых и жертв нет.

