В аэропортах Краснодара и Пензы действует план «Ковёр»

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по населённому пункту Любимовка, расположенному в Херсонской области. В результате вечернего обстрела зафиксировано шесть прилётов снарядов. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал — раненых и жертв нет.