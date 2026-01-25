Ричмонд
Трамп пригрозил Канаде 100 процентными пошлинами в случае сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полный таможенный барьер для всех канадских товаров в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Китаем. Соответствующую угрозу он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Канады Марка Карни.

— Если Канада заключит сделку с Китаем, в отношении нее немедленно будут введены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукцию, поставляемые в США, — заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон не допустит, чтобы Канада стала «портом выгрузки» для китайских товаров, направляемых на американский рынок, и предрек, что в случае сделки Китай «полностью поглотит» своего северного соседа.

21 января Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. Он добавил, что отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к США.

При этом, по данным журналистов, соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону. Документ предполагает размещение на территории Гренландии передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол».

