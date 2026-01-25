Ричмонд
Врач Поляков сказал об опасности напитка, на котором Фадеев сбросил 100 кг

Коктейль, который, по словам Фадеева, помог ему сбросить почти 100 кг, имеет противопоказания, предупредил диетолог Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал свои фото в рамках челленджа «2026 — это новый 2016» и поделился, что за десять лет похудел на 97 килограммов. В одном из интервью он упомянул, что прогресс в похудении начался, когда стал после пробуждения пить коктейль из очень горячей воды с добавлением лимонного сока и оливкового масла.

В беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков отметил, что такой коктейль используют для запуска работы желчного пузыря, улучшения пищеварения и детоксикации. Однако, по его словам такой напиток можно не всем.

«Побочек у этого коктейля практически нет за исключением ситуаций желчнокаменной болезни. Может быть опасное расположение камня, которое может попасть в протоки и вклиниться туда, закупорить проток. Соответственно, на этом фоне прекращается желчеотток», — объяснил эксперт.

Ранее Поляков отметил, что на 95% секрет успеха похудения Фадеева и сохранения веса в норме лежит в его голове — работе с психикой, изменении отношения к себе, еде и окружающему миру.