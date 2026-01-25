Врач Поляков сказал об опасности напитка, на котором Фадеев сбросил 100 кг

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал свои фото в рамках челленджа «2026 — это новый 2016» и поделился, что за десять лет похудел на 97 килограммов. В одном из интервью он упомянул, что прогресс в похудении начался, когда стал после пробуждения пить коктейль из очень горячей воды с добавлением лимонного сока и оливкового масла.