CNN: В Миннеаполисе умер раненный агентом пограничного патруля мужчина

Инцидент произошел во время спецоперации иммиграционной службы. По данным Министерства внутренней безопасности, агент пытался задержать нелегального мигранта, но тот оказал сопротивление, врезался на автомобиле, и затем на офицера с лопатой напал один из его сообщников.