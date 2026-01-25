CNN: В Миннеаполисе умер раненный агентом пограничного патруля мужчина

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) мужчина, получивший огнестрельное ранение от агента федерального пограничного патруля, скончался. Об этом со ссылкой на начальника полиции города сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошел во время спецоперации иммиграционной службы. По данным Министерства внутренней безопасности, агент пытался задержать нелегального мигранта, но тот оказал сопротивление, врезался на автомобиле, и затем на офицера с лопатой напал один из его сообщников.
— Опасаясь за свою жизнь и безопасность, попав в засаду, устроенную тремя людьми, офицер произвел выстрел в целях самообороны, — сообщили в ведомстве.
После перестрелки мужчина был госпитализирован, но позже умер, передает CNN.
7 января массовые протесты начались в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции сотрудников ICE, сообщил телеканал Fox News.
7 января служащий иммиграционной службы Соединенных Штатов застрелил женщину, которая пыталась сбить силовиков на машине в Миннеаполисе. Об этом ранее сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Министерства внутренней безопасности США.