Детский хирург из США надеется возобновить операции в России

Новик возглавляет Кардиологический альянс — международную группу медиков, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, прежде всего, в горячих точках. Начиная с 1990-х годов, они неоднократно работали в России и осуществили сотни операций в Кемерово, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах.