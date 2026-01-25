Детский хирург из США надеется возобновить операции в России

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Известный детский кардиохирург из США Билл Новик сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает возобновить благотворительные поездки для операций в Россию, как только будут урегулированы политические вопросы между двумя странами.
«Если кто-то пригласит нашу команду, я думаю, мы поедем. У нас есть друзья в Воронеже, Нижнем Новгороде, Кемерово, Астрахани и других городах России», — сказал Новик, который возглавляет международную группу медиков из Кардиологического альянса.
Американский врач выразил сожаление, что политические разногласия зачастую мешают сотрудничеству с коллегами из России.
«Мы надеемся на возобновление сотрудничества с Россией», — подчеркнул собеседник агентства.
Новик возглавляет Кардиологический альянс — международную группу медиков, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, прежде всего, в горячих точках. Начиная с 1990-х годов, они неоднократно работали в России и осуществили сотни операций в Кемерово, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах.