Рейс на Кубу, откуда не смогли вылететь российские туристы, отложен

Обслуживаемый венесуэльской авиакомпанией Conviasa рейс из Санкт-Петербурга в кубинский Варадеро отложен на 26 января, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самолёт должен был вылететь из Северной столицы 24 января, но его пришлось перенести по техническим причинам.
«В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24.01.2026 в 22:30 (мск), был перенесен на 26.01.2026», — отметила АТОР в своём Telegram-канале.
В организации уточнили, что воздушное судно должно будет вылететь на Кубу в 16:30 по местному времени (совпадает с московским). Указанный самолёт должен будет забрать с острова российских туристов, которые не смогли отправиться на Родину в назначенное время из-за переноса рейса.
