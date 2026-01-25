Исследователь Дегтерёв рассказал о тайных испытаниях США в «Зоне 51»

Исследователь Валентин Дегтерёв рассказал aif.ru об испытаниях вооружения в «Зоне 51» — в засекреченном объекте американских Военно-воздушных сил.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен летательный аппарат треугольной формы, оставляющий за собой инверсионный след. Отмечается, что съемка была выполнена с помощью тепловизионной камеры над «Зоной 51».
«“Зона 51” — американская военно-воздушная база в Неваде. Я видел ее спутниковые снимки — те, что разрешены к публикации, потому что Google Earth их сильно корректирует, видел и в другом источнике… Там проводят различные испытания. И нет там никаких НЛО. Легенды о них существуют уже лет 70, но это лишь легенды, ни на чем не основанные. Никто ничего по-настоящему не видел, никаких реальных свидетельств нет. Разговоры о том, что нашли обломки инопланетного корабля и исследовали их — всё это на уровне слухов», — сказал Дегтерёв.
При этом он не исключил, что в «Зоне 51» американцы сейчас более активно начали испытывать разнообразное вооружение.
«Там могут испытывать любые летательные аппараты, в том числе треугольной или другой необычной формы — например, новые беспилотники. В этом нет ничего удивительного, и эти аппараты не связаны с внеземными технологиями. В “Зоне 51” есть целые поля, где проводят бомбёжки, огромные ангары, в которых летают самолёты, в общем, изучать всё, что касается военно-воздушных сил», — Дегтерёв.
Исследователь добавил, что активизация испытаний, скорее всего, связана с политикой, которую сегодня проводит президент США Дональд Трамп.
«Думаю, Трамп готовится к большой войне. А любая современная война требует новых механизмов, летательных аппаратов и систем защиты», — подытожил Дегтерёв.