Исследователь Дегтерёв рассказал о тайных испытаниях США в «Зоне 51»

«“Зона 51” — американская военно-воздушная база в Неваде. Я видел ее спутниковые снимки — те, что разрешены к публикации, потому что Google Earth их сильно корректирует, видел и в другом источнике… Там проводят различные испытания. И нет там никаких НЛО. Легенды о них существуют уже лет 70, но это лишь легенды, ни на чем не основанные. Никто ничего по-настоящему не видел, никаких реальных свидетельств нет. Разговоры о том, что нашли обломки инопланетного корабля и исследовали их — всё это на уровне слухов», — сказал Дегтерёв.